OIC समिट में इमरान खान की किरकरी, तालिबानी सोच के समर्थन पर अफगानी महिलाओं ने लताड़ा

Imran Khan Gets Flak for Defending Taliban's Treatment of Women: अफगानिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा व रोजगार के खिलाफ तालिबान के रवैये का पाकिस्तान के पीएम ने समर्थन किया है. इस बात से नाराज कई अफगानी महिला एक्टिविस्ट ने इमरान खान को जमकर लचाड़ लगाई है. दरअसल मुस्लिम राष्ट्रों के संगठन ओआईसी में इमरान खान ने कहा था कि दुनिया तालिबान को महिला अधिकारों के प्रति कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और यह पश्तून संस्कृति के खिलाफ है. इमरान खान के इस बयान की दुनियाभर में आलोचना हुई. अफगानी महिला संगठन और उससे जुड़ी महिलाओं ने इमरान खान को अपरिपक्व बताया और कहा कि इस बयान के जरिए इमरान खान तालिबान के गलत काम का समर्थन कर रहे हैं.