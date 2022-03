लद्दाख गतिरोध के बीच भारत ने प्रदीप रावत को चीन में नियुक्त किया नया राजदूत, जानें पूरी डिटेल्स

Pradeep Kumar Rawat as new ambassador to China: रावत ने विक्रम मिस्री की जगह ली है. भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रावत पूर्व में नीदरलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं. प्रदीप कुमार रावत मंदारिन यानी चीनी भाषा बोलना और समझना जानते हैं. इससे पहले चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री का तीन साल का कार्यकाल इसी महीने खत्म हुआ है.