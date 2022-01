UN में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार, भारत ने कहा- 26/11 के साजिशकर्ताओं को शह मिलना जारी

India slams Pakistan over the Terrorism issue in UNSC: संंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है. भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान में 26/11 आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को शह मिलना जारी है.उन्होंने कहा कि दुनियाभर में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों का संबंध किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से है.