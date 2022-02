Ukraine में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को निर्देश- परिवार को वापस भेजें भारत: सूत्र

कीव: यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Ukraine) के अधिकारियों से अपने परिवार को वापस भारत​ भेजने के लिए कह दिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार शाम एक एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों को देश लौटने की सलाह दी. केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि यदि यूक्रेन में रुकना अति आवश्यक न हो तो भारतीय नागरिकों को वतन वापसी की सलाह दी जाती है.

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने रविवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के साथ एक फोन कॉल के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप (OSCE) के तत्वावधान में रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया. यूक्रेन, रूस और ओएससीई (Organization for Security and Co-operation in Europe) सहित त्रिपक्षीय संपर्क समूह का जिक्र करते हुए वोलोदीमीर जेलेंस्की ने कहा, “हम शांति प्रक्रिया को तेज करने के पक्ष में हैं. हम टीसीजी (Trilateral Contact Group) के तत्काल आयोजन का समर्थन करते हैं.”

यूक्रेन को लेकर मैक्रों की पुतिन से बात, राजनयिक समाधान पर बनी सहमति

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन संकट को लेकर रविवार को अपने रूसी समकक्ष ब्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन के बीच जारी तनाव का राजनयिक समाधान निकालने को लेकर बातचीत हुई. सूत्रों की मानें तो पुतिन और मैक्रों की यह बातचीत सकारात्मक रही. यह पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट के राजनयिक समाधान पर अपनी सहमति दी है.

इमैनुएल मैक्रों और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर 105 मिनट लंबी बातचीत की

फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर 105 मिनट तक बात हुई. दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता इमैनुएल मैक्रों की रूस दौरे के दो सप्ताह बाद हुई है. मैक्रों का पिछला रूस दौरान पुतिन को यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों को भेजने से रोकने को लेकर ही था, जिसमें उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई थी. पश्चिमी देश यूक्रेन पर हमला करने को लेकर लगातार रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहे हैं.

अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को दे रहे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी

अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है. इस बीच यूक्रेनी सेना और लुगांस्क और दोनेत्स्क के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने वाले मॉस्को समर्थित विद्रोहियों के बीच फ्रंट लाइन के करीब रात को जबरदस्त बमबारी सुनी गई. खबर है कि रूस ने संघर्षरत क्षेत्र की तरफ अपने 200 टैंक भेजे हैं.