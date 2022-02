अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया ISIS सरगना, महीनों से चल रही थी इसकी तैयारी, पढ़ें पूरा किस्सा

Inside Story of Us Raid on ISIS Commander : अमेरिका ने कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के एक और सरगना अबू-इब्राहिम अल-काशमी अल-कुरैशी को रातों-रात माार गिराया. सीरिया (Syria) की तुर्की (Turkey) से लगी सीमा के पास एक कस्बे में तीन मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिल पर कुरैशी रहता था. खबरों की मानें तो अमेरिकी सैनिकों (US Soldiers) ने पहले उसे जिंदा पकड़ने की तैयारी की थी.