क्या RT-PCR टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो सकती है पहचान? जानें WHO ने क्या कहा

जिनेवा. दुनिया के तमाम देश करीब 2 साल से कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से जूझ रहे हैं. कोरोना (Sars Cov-2) वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है. कोरोना (Corona) के नए वेरिएंट (B.1.1.529) को ओमिक्रॉन (Omicron) नाम दिया गया है. इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में की गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे चिंताजनक (Variant of Concern) कहा है. WHO ने रविवार को Omicron के डर से साए में जी रहे दुनियाभर के लोगों को इसके संबंध में कुछ नई जानकारियां दी. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की पहचान की जा सकती है.

आइए जानते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और क्या RTPCR टेस्ट के जरिए इस स्ट्रेन की पहचान हो सकती है:-