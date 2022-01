मरने के लिए सबसे बेहतर है ये देश, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है भारत?

Quality of Death and Dying Index 2021: इस स्टडी को अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है. इसमें दुनिया भर के 81 देशों को जिंदगी के आखिरी वक्त में दी जा रही देखभाल के आधार पर A, B, C, D, E, F ग्रेड दिए गए हैं. रिपोर्ट में जहां केवल 6 देशों ने A ग्रेड कमाया है, वहीं 21 देशों को F ग्रेड मिला है.