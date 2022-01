यह ओमिक्रॉन है या सामान्य सर्दी-जुकाम? जानें क्या हैं इस वेरिएंट के लक्षण और कितना घातक

Is it Omicron or a cold, know the symptoms: दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट बना है. इसके लक्षण पिछले वेरिएंट्स की तरह ही हैं. जिनमें सर्दी-जुकाम, बुखार और बदन दर्द शामिल है. ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े लक्षणों के बारे में एक स्टडी के हवाले से विस्तार से बताया गया है. ZOE कोविड स्टडी में दुनियाभर से लाखों लोगों ने कोरोना महामारी के सभी वेरिएंट्स के लक्षणों के बारे में बताया, जिसकी मदद से इस महामारी के बारे में जानने को काफी कुछ मिला.