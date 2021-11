तालिबान के हाथ से छूट रहा अफगानिस्तान का कंट्रोल, इस्लामिक स्टेट ने हर प्रांत में जमाए पैर

IS vs Taliban in Afghanistan: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दूत डेबोराह लियोन्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आतंकी संगठन की पैठ हर प्रांत में हो चुकी है. लियोन्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि इस्लामिक स्टेट को दबाने के लिए तालिबान इस वक्त हत्याओं और अवैध गिरफ्तारियों का सहारा ले रहा है. पूरे घटनाक्रम में नकारात्मक बात ये है कि तालिबान किसी भी रूप में इस्लामिक स्टेट के प्रसार को रोक नहीं पा रहा है.