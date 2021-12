वर्क फ्रॉम होम में बिस्तर से डेस्क पर जाते हुए कर्मचारी गिरकर घायल, कोर्ट ने वर्क प्लेस एक्सीडेंट माना, मुआवजे का दिया आदेश

Man slips during work from home, court says It’s workplace injury: जर्मनी में वर्क फ्रॉम होम के दौरान एक कर्मचारी बिस्तर से कंप्यूटर डेस्क पर जाते हुए फिसलकर गिर गया. फेडरल कोर्ट ने इसे वर्क प्लेस इंजरी माना और इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी जब फिसलकर गिरा तो वह अपने घर से ऑफिस के काम के लिए ही जा रहा था. बेड से कंप्यूटर डेस्क तक जाना ऑफिस जाने जैसा ही है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना होगा.