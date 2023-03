ईरानी स्कूलों में जहर देने के मामले में 100 से अधिक गिरफ्तार, आतंकी संगठन पर आरोप, 5000 छात्राएं प्रभावित

तेहरान. ईरान ने हजारों स्कूली छात्राओं (Poisonings of thousands of schoolgirls) को जहर देकर मारने के मामले में देश भर में 100 से अधिक गिरफ्तारियों (More than 100 Arrested) की घोषणा की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अज्ञात कथित अपराधियों के दुश्मन समूहों के साथ संबंध हो सकते हैं. नवंबर के अंत से ऐसे मामलों की एक लहर में, स्कूल परिसर में अप्रिय गंध की रिपोर्ट के बाद स्कूली छात्राओं को बेहोशी, मतली, सांस की तकलीफ और अन्य लक्षणों का सामना करना पड़ा, कुछ का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

राज्य के मीडिया ने शनिवार देर रात रिपोर्ट दी कि आंतरिक मंत्रालय (Interior Ministry) ने 200 से अधिक स्कूलों में संदिग्ध जहर के हमलों पर गिरफ्तारियों की घोषणा की थी, जिससे विद्यार्थियों और उनके माता-पिता में भय और गुस्सा फैल गया है. राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए द्वारा चलाए गए एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में स्कूल की घटनाओं के लिए जिम्मेदार 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और जांच की गई.

ईरानी सरकार (Iran Government) के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों वाले लोग हैं और छात्रों में आतंक पैदा करने और स्कूलों को बंद करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था. मंत्रालय ने कहा कि सौभाग्य से, पिछले सप्ताह के मध्य से लेकर आज तक, स्कूलों में घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है, और बीमार छात्रों की कोई नई रिपोर्ट नहीं आई. बयान में अल्बानिया स्थित निर्वासित ईरानी विपक्षी समूह के संभावित लिंक की ओर इशारा किया गया है, जिसे तेहरान एक “आतंकवादी” संगठन मानता है. आईआरएनए ने बताया कि इन आपराधिक लोगों की जांच, एमईके और अन्य जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संभावित संबंधों की खोज जारी है.

22 वर्षीय महसा अमिनी की 16 सितंबर को हुई मौत के बाद ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दो महीने बाद छात्राओं को कथित रूप से जहर देने के मामले सामने आने लगे थे. ईरान सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, देश के 31 प्रांतों में से 25 में लगभग 230 स्कूलों में 5,000 से अधिक छात्राएं इससे प्रभावित हुई हैं.मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तारियां उत्तर में तेहरान, क्यूम और गिलान, उत्तर-पूर्व में रजावी खुरासान, पश्चिम अजरबैजान, पूर्वी अजरबैजान और उत्तर-पश्चिम में जंजन, पश्चिम में कुर्दिस्तान और हमादान, दक्षिण-पश्चिम में खुज़ेस्तान और फ़ार्स में की गईं.