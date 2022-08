इस देश में महिला को एक ट्वीट के लिए हुई 45 साल की जेल, जानें पूरा मामला

दुबई. सऊदी अरब (Saudi Arabia) की एक महिला को ट्विटर पर पोस्ट (Twitter Posts) लिखने पर 45 साल जेल की सजा सुनाई गई है. 34 साल नौराह बिन सईद अल-कहतानी (Nourah al-Qahtani ) पर आरोप हैं कि उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल कर सऊदी अरब के सामाजिक ताने-बाने को खराब किया है. उन्हें टेरेरिज्म कोर्ट में पेश किया गया. एक मानवाधिकार संगठन Democracy for the Arab World Now (Dawn) ने दावा किया है कि उसने कोर्ट का यह आदेश देखा है. इस संगठन की स्थापना सऊदी के जाने माने दिवंगत पत्रकार जमाल खशोगी (Jamal Khashoggi) ने की थी. नौराह को सजा सुनाए जाने के बाद कई मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है.

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कहतानी को कब गिरफ्तार किया गया? उस समय क्या परिस्थितियां थी? उन्हें कब सजा सुनाई गई? इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. बताया जा रहा है कि ट्विटर पर अपने विचार रखने के लिए उन्हें यह सजा दी गई है. बता दें कि कुछ हफ्तों पहले 34 साल की लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली PhD छात्रा और दो बच्चों की मां सलमा अल शबाब को 34 साल की सजा सुना दी गई. उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट लिखा था. वह छुट्टियों में सऊदी अरब लौटी थी.

पूछताछ के दौरान दी गई यातनाएं

अदालत के दस्तावेजों में कहा गया कि उनके ट्वीट से देश की संप्रभुता को खतरा पैदा हुआ और दंगे भड़कने का खतरा पैदा हुआ. शबाब ने कोर्ट में बताया कि पूछताछ के दौरान उसे यातनाएं दी गईं. उसे ऐसी दवाएं दी गईं, जिससे वह बेहोश हो जाए. पिछले महीने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जेद्दाह में मुलाकात हुई थी. इस दौरान यह बात हुई थी कि आलोचना करने वाले के खिलाफ कड़े कदम ना उठाए जाएं.

सलमा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि वह सऊदी अरब या ब्रिटेन में कोई बड़ी और मुखर एक्टिविस्ट नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर सलमा के 159 फॉलोवर्स हैं. इसकी प्रोफाइल में उन्होंने खुद को एक दंत चिकित्सक, मेडिकल टीचर, लीड्स यूनिवर्सटी में पीएचडी की स्टूडेंट, प्रिंसेस नूराह बिंट अब्दुलरहमान विश्वविद्यालय में लेक्चरर, एक पत्नी और अपने दो बेटों नोआह और ए़डम की मां बताया है. वहीं, ट्विटर पर सलमा के 2597 फॉलोवर्स हैं.

इस मामले में डॉ बेथने अल हैदरी का बयान भी सामने आया है. वह अमेरिका में ‘ह्यूमन राइट्स आर्गनाईजेशन’ में सऊदी केस मैनेजर हैं. डॉ अल हैदरी ने कहा सऊदी दुनिया के सामने डींगे मार रहा है कि वहां महिलाओं के हितों के लिए काम हो रहे हैं, महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, कानूनी सुधार हो रहे हैं. लेकिन, जिस तरह सलमा को सजा सुनाई गई है, उससे एक बात स्‍पष्‍ट है कि वहां दिन-ब-दिन हालात खराब हो रहे हैं.