कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया सामने, इस बार साइप्रस में मिला डेल्टाक्रॉन

New coronavirus variant discovered: ओमिक्रॉन वेरिएंट (omicron variant) के बाद अब साइप्रस (Cyprus) में कोरोना का एक और नया वेरिएंट (New Variant) सामने आया है. साइप्रस के लोकल न्यूज के मुताबिक कोरोना के इस नए वेरिएंट का जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट (Delta variant) की तरह ही है, इसलिए इसका नाम डेल्टाक्रॉन (Deltacron)रखा गया है. साइप्रस मेल (Cyprus mail) की खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस (University of Cyprus) में वायोटेक्नोलॉजी एंड वायरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ लियोनदियॉस कोस्त्रिकिस (Dr. Leondios Kostrikis) ने बताया कि नए वेरिएंट के कुछ म्यूटेशन (Mutation) ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी मिलते जुलते हैं.