कोरोना वायरस कई महीनों तक रह सकता है शरीर में मौजूद, नई स्टडी में हैरान करने वाले जानकारी

New Study of US researchers on Coronavirus: कोरोना वायरस की प्रकृति को लेकर अमेरिका में शोधकर्ताओं के एक दल ने अध्ययन किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस कुछ दिनों के अंदर मानव शरीर में मस्तिष्क, ह्रदय और शरीर के सभी अंगों तक पहुंच सकता है, जहां पर यह वायरस कई महीनों तक भी मौजूद रह सकता है. यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट ने कहा कि, उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि यह वायरस रेस्पेरेटरी सिस्टम के अलावा भी रोगजनक मानव कोशिकाओं में रेप्लिकेटिंग यानि प्रतिरूप बनाने में सक्षम है.