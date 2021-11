लेबर पेन के बावजूद साइकिल से अस्पताल पहुंचीं न्यूजीलैंड की सांसद, स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म

New Zealand MP reached hospital by Cycling to gave birth a Baby: न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद बच्चे को जन्म देने के लिए साइकिल से अस्पताल पहुंच गई. दरअसल रविवार सुबह उन्हें अचानक लेबर पेन हुआ और वे इलेक्ट्रिक साइकिल लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ीं, जहां डॉक्टर्स ने उनकी डिलीवरी कराई और उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. सांसद जूली ऐनी ऐंटर ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया.