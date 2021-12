ये है विशाल गर्ग का लेटर, पढ़िये आखिर उन्होंने 900 स्टाफ को क्यों निकाला?

न्यूयॉर्क. अमेरिकन कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग (Who is Vishal Garg) की इन दिनों खूब चर्चा है. चर्चा किसी अच्छे काम या फैसले के लिए नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें जिस बेरहमी से एक साथ 900 स्टाफ कौ नौकरी से निकाल दिया, उस वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं. विशाल गर्ग ने अपनी सॉफ्ट बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैटर डॉट कॉम (Better.com) के 900 कर्मचारियों को एक जूम मीटिंग में महज 3 मिनट के अंदर निकाल दिया था. नौकरी से निकालने की वजह (why vishal garg lays off 900 employees) प्रोडक्टिविटी गिरना बताया गया. विशाल गर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ट्रोलिंग के बाद आखिरकार विशाल गर्ग ने अपने स्टाफ से माफी मांगी है. उन्होंने स्टाफ को एक लेटर भी लिखा है.

Zoom Call पर मीटिंग में विशाल गर्ग ने बताया, ‘अगर आप इस वीडियो कॉल का हिस्सा हैं, तो आप उन बदकिस्मत लोगों में से एक हैं, जिन्हें आज नौकरी से निकाला जा रहा है. गर्ग ने कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने के पीछे मार्केट की दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादकता को वजह बताया है. एक कर्मचारी ने इस कॉल को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद मीटिंग का वीडियो वायरल हो गया.

पहले भी विवादों से रहा है नाता

विशाल गर्ग का इससे पहले भी विवादों से नाता रहा है. उन्होंने इससे पहले भी कर्मचारियों को निकाला था, तब उन्होंने बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कर्मचारियों को लिखा लिखा था, “आप बहुत स्लो काम करते हैं, आप बेवकूफ डॉल्फिनों के झुंड जैसे हो, तो बस करो… बस करो… बस करो… तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो.” वहीं, अब उन्होंने एक ही झटके में 900 कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया है.