वैक्सीन न लगवाने वालों पर कैसे रिएक्ट करता है ओमिक्रॉन? नई रिसर्च में सामने आई सुकून वाली खबर

Omicron Variant less severe even for unvaccinated: शोधकर्ताओं का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम गंभीर होने के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन है. इसके अलावा एक कारण यह भी हो सकता है कि नया वेरिएंट खुद कम गंभीर संक्रमण पैदा करता है. यही कारण है कि कोविड के डेल्टा या फिर दूसरे वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन लहर में अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत का खतरा 25 प्रतिशत तक कम हुआ है.