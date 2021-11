क्या डेल्टा से भी घातक है ओमिक्रॉन, कितनी प्रभावी होगी वैक्सीन? टॉप साइंटिस्ट्स ने दिए इन जरूरी सवालों के जवाब

Delta or Omicron Variant Which is more Dangerous: ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता चलने के बाद अब लोगों के बीच यह बहस शुरू हो गई है कि क्या यह वेरिएंट पिछले वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा संक्रामक और घातक है, जिसने दुनियाभर में लाखों लोगों की जान ली थी. कई साइंटिस्टों ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की जा रही है और कुछ दिनों के अंदर इस बारे में जरूरी तथ्य सामने आ जाएंगे.