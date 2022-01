ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 ज्यादा संक्रामक, डेनमार्क में बरपाया कहर, स्टडी में खुलासा

Omicron sub variant BA.2 is more contagious: ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 बेसिक स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक है. यह वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है. डेनमार्क में यह सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है. लेखक फ्रेडरिक प्लेसनर ने न्यूज एजेंसी रायटर्स से कहा कि, यदि आप अपने घर में ओमक्रॉन BA.2 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो आपके 7 दिनों के अंदर संक्रमित होने की 39% संभावना है. लेकिन अगर आप इसके बजाय BA.1 के संपर्क में आते, तो यह संभावना 29% है.