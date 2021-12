डेल्टा से ज्यादा जानलेवा हो सकता है ओमिक्रॉन, हेल्थ सर्विस पर पड़ेगी मार, मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट

Omicron Variant Could more Dangerous than Delta: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, पिछले वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा घातक हो सकता है. साउथ अफ्रीका के मेडिकल एक्सपर्ट ने यह दावा किया है. अगर यह साबित हुआ कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले में तेजी से फैलता है, तो संक्रमण के मामलों से तेजी से वृद्धि होगी और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा.