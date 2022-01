ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत! जानें वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा?

Coronavirus Omicron variant and cases across the world: नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के बाद से इस वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया परेशान है. लेकिन कई शोध और अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के अंत का कारण बन सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्युनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी ने कहा कि, हम अब महामारी के एक अलग दौर में हैं. वायरस आगे भी हमारे साथ रहने वाला है लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वेरिएंट और अधिक इम्युनिटी को डेवलप करने का कारण बनेगा, साथ ही महामारी की वजह बनेगा.