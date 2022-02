लीवर की बीमारी से जूझ रही थी बच्ची, अनजान शख्स ने अपना 23% लीवर डोनेट कर बचा दी जान

सिंगापुर (Singapore) में भारतीय मूल के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव शक्तिबालन बालथंडौथम (Sakthibalan Balathandautham) ने सोशल मीडिया पर की गई एक अपील पर अपने लीवर का 23 फीसदी हिस्सा एक बच्ची को दान कर दिया. अब उनको सिंगापुर के ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुरियन ऑफ द ईयर 2021’ (The Straits Times Singaporean of the Year 2021) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.