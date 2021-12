कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा होगी अगली महामारी, तैयार शुरू कर दें, वैक्सीन निर्माता का बड़ा ALERT

Future Pandemic Could Be More Lethal Than Corona: पूरी दुनिया पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की गिरफ्त में है और इससे लड़ने की कोशिश कर रही है. इस बीच ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से जुड़े मेडिकल विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा कि, भविष्य में आने वाली महामारियां कोविड-19 से भी ज्यादा घातक हो सकती है और हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए.