400 से अधिक पाक हिंदू परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए वीजा दे रहा है भारत, कई वर्षों से था इंतजार, अब मिलेगी मुक्ति

नई दिल्ली. पाकिस्तान में हिंदू समर्थक समूहों (Pakistani Hindu Rights Groups) और विशेषज्ञों ने वीजा देने के भारत सरकार के कथित फैसले का स्वागत किया है, जिससे 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गंगा (Ganga) में प्रवाहित की जा सकेंगी. पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार (Indian Government) ने संकेत दिया है कि वह इन परिवारों को 10 दिन का वीजा (Ten days visa to Pak Hindu families for last rites) देगी जिससे वह गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर सकेंगे. मौजूदा नियम के तहत भारत सिर्फ उन्हीं परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए वीजा देता आया है जिसका भारत में कोई रिश्तेदार रहता हो. हालांकि अब अन्य पाक हिंदुओं के लिए नियमों को बदला जा रहा है.

शमशान घाट पर सहेज कर रखी हैं अस्थियां

पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार अक्सर अपने परिजनों के मरने के बाद उऩकी अस्थियों को संभाल लेते हैं. ताकि कभी भविष्य में वह अपने पूर्वजों की निशानी को गंगा में विसर्जित कर पाएं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 400 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को कराची के मंदिरों और श्मशान घाटों में रखा गया था. अब वीजा मिलने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जा सकेगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी.

पाकिस्तान के राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (एनएडीआरए) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में 22 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं जो इस्लामिक राष्ट्र की आबादी का लगभग 1.18 प्रतिशत है. इसमें से अधिकांश 95 प्रतिशत सिंध में रहते हैं. इसलिए विसर्जन की प्रतीक्षा कर रही अधिकांश अस्थियां वहीं से हैं. दोनों देशो में चल रहे तनाव के चलते, 2011 से 2016 तक, अटारी-वाघा संयुक्त चेक पोस्ट (JCP) के माध्यम से केवल 295 पाकिस्तानी हिंदुओं की राख भारत लायी गई थी.