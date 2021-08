पाकिस्तान के PM इमरान खान का ये वीडियो हो रहा वायरल, स्पीच क्यों दे रहे ये ही भूल गए

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मामला एक उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) उसी का नाम भूल गए जिसका वो उद्घाटन करने आए थे.

इस वायरल वीडियो को अमित कुमार नाम के यूजर ने एक मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया है. उन्होंने लिखा है कि I came here to inaugurate, but what ?? Let me read behind…

अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा पाकिस्तान? तालिबान की मदद को भेजे जिहादी

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे है और साथ ही में जमकर शेयर भी कर रहे है. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि “Yeh PM ki haalat hai… inki aawam pe taras aata hai” वहीं अन्य यूजर भी इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे है।

इससे पहले पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने मुल्क को संबोधित कर रहे थे और वो विपक्ष को कोस रहे हैं. इस दौरान इमरान अचानक चुप हो गए, क्योंकि वो अपने स्पीच की लाइन भूल गए थे.

पाकिस्‍तान में 8 साल के हिंदू बच्‍चे पर लगा ईशनिंदा कानून, हो सकती है मौत की सजा

इस बीच पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हामिद मीर ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है. सेना के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद हामिद मीर पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया गया है. उन्होंने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को एक ‘लाचार’ प्रधानमंत्री बताया. साथ ही कहा कि देश में मीडियाकर्मियों के लिए डर का माहौल बनता जा रहा है.