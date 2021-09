VIDEO: पाकिस्तानी मीडिया में मोदी की जमकर तारीफ, कहा-उन्होंने सारे हिंदुओं को एक कर दिया

वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा (PM Narendra Modi in US) शनिवार को खत्म हो गया. यहां उन्होंने आखिरी दिन यूएन जनरल असेंबली (UNGA) को संबोधित किया और पाकिस्तान की जमकर खबर ली. इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) से भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान की अफगानिस्तान (Afghanistan) और आतंकवाद (Terrorism) में भूमिका को लेकर निगरानी करने की बात कही थी. एक तरह से देखा जाए तो पीएम मोदी का यह दौरा काफी सफल माना जा रहा है. वहीं, पाकिस्तानी मीडिया (Pakistani Media on PM Modi and India) भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है. और इमरान खान को जमकर खरी-खोटी सुना रहा है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा, ‘भारत इस समय सही लीडरशिप के हाथों में हैं, मोदी साहब ने सारे हिंदुओं को एक कर दिया है. हमारे वजीर-ए-आजम इमरान खान उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते.’ (पूरा वीडियो नीचे देखें)

क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने

पाकिस्तानी मीडिया के प्राइम शोज में मोदी का दौरा ही छाया रहा. पाकिस्तानी गेस्ट पीएम मोदी की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी वहां गए हैं और अपने काम में जुट गए हैं.