पाक अथॉरिटी का अजीबोगरीब आदेश-टीवी पर न दिखाएं गले मिलने, प्यार-मोहब्बत वाले सीन

लाहौर. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रैगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) के एक अजीबोगरीब नॉटिफिकेशन से मुल्क में हंगामा हो गया है. पेमरा ने लोकल टीवी चैनलों को आदेश दिया है कि वह अपने ड्रामों में गले मिलने के सीन (stop airing hug scenes in dramas) को न दिखाएं. अथॉरिटी ने बताया कि ड्रामा में लगातार बढ़ रही अश्लीलता के कारण उन्हें देश भर से शिकायतें (complaints against such content) मिल रही हैं. इस वजह से यह कदम उठाया गया है.

पेमरा ने क्या कहा?

पेमरा ने नॉटिफिकेशन में कहा, ‘सोसायटी के ‘महत्वपूर्ण तबके” का मानना ​​है कि ये ड्रामे पाकिस्तानी समाज की ‘सच्ची तस्वीर’ को नहीं दिखा रहे हैं. नए आदेश के मुताबिक, ड्रामें में “गले लगाना, प्यार से दुलारने वाले सीन, विवाहेत्तर संबंध, अश्लील, बोल्ड ड्रेस, बेड सीन और शादीशुदा कपल के राेमांटिक सीन में पाकिस्तानी समाज की इस्लामी शिक्षाओं और संस्कृति के खिलाफ है”

अथॉरिटी ने सभी टीवी चैनलों को इन-हाउस मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से ड्रामों के कंटेंट को रिव्यू करने और दर्शकों और उनकी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें एडिट या बदलाव करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सैटेलाइट टीवी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से ड्रामे में ऐसे कंटेंट को दिखाना बंद करना होगा.

लोग समर्थन में आए

कानूनी और मानवाधिकार पेशेवर रीमा ओमर ने अधिसूचना का जवाब दिया और कहा, “PEMRA को आखिरकार कुछ तो सही किया. शादीशुदा कपल के बीच रोमांटिक सीन और प्यार-मोहब्बत के सीन ‘पाकिस्तानी समाज का सच्चा चित्रण’ नहीं है. इसे ‘ग्लैमराइज’ नहीं किया जाना चाहिए. हम पर विदेशी मूल्यों को थाेपा जा रहा है, जिसकी हमें रक्षा करनी होगी.