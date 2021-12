पाकिस्तान ने OIC की बैठक में उठाया कश्मीर का मुद्दा, मुस्लिम देशों से की दखल की मांग

Imran Khan rake up Kashmir issue at OIC meet in Islamabad: पाकिस्तान ने फिर से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया है. इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक देशों के संगठन में प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए मुस्लिम देशों की ओर देख रहे हैं.