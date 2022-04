इमरान खान के हटने पर कैसे चुना जाएगा पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री, जानें पूरी प्रक्रिया

How pakistan elects its new PM: पाकिस्तान का वजीर-ए-आजम चुनने की प्रक्रिया नैशनल असेंबली (national assembly) में पूरी की जाती है. सदन का कोई भी सदस्य अगले पीएम (Next PM) के नाम का प्रस्ताव रख सकता है. स्पीकर जांच के बाद उम्मीदवारों पर वोटिंग कराएंगे. अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवार हुए और वोटिंग में किसी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच फिर से मतदान होगा. यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी, जब तक किसी एक को बहुमत न मिल जाए.