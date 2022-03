फ्रांसिस केरे को मिला आर्किटेक्चर क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, ये पुरस्कार पाने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी

आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज (Pritzker Architecture Prize) इस बार डियेबेडो फ्रांसिस केरे (Diebedo Francis Kere) को दिया जा रहा है. इस सम्मान को हासिल करने वाले वह पहले अश्वेत अफ्रीकी (First African to be awarded the Pritzker Architecture Prize) हैं. बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीका में जन्मे केरे ने वास्तुकला के अभ्यास के लिए एक डिजाइनिंग स्कूल तैयार किया और एक मेडिकल सुविधा का निर्माण भी किया. इसकी खास बात यह है कि इसे स्थानीय समुदायों की मदद से बहुत कम संसाधनों की मदद से बनाया गया. इसके निर्माण के लिए किफायती और टिकाऊ सामग्री का सावधानी से चुनाव किया गया. उनके इसी कदम ने उनकी आर्किटेक्चर फर्म को वैश्विक पहचान दिलाई.

56 साल के फ्रांसिस केरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट हैं. पढाई के लिए उन्हें बचपन में अपने परिवार को छोड़ कर पास के शहर में जाना पड़ा था. वह शुरू से इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि उनके देश में केवल शिक्षा ही है जो उन्हें बेहतर बना सकती है. इसी सोच के साथ केरे कारपेंटरी में छात्रवृत्ति हासिल करके बर्लिन चले गए और फिर वहां पर वास्तुकला की पढ़ाई पूरी की. अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने एक प्राथमिक स्कूल का डिजाइन तैयार कर लिया था. जर्मनी में उन्होंने स्कूल निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक फाउंडेशन का निर्माण किया जिसका पहले नाम था, गांडो के लिए ईंड, जिसका नाम बदलकर केरे फाउंडेशन रखा गया.

किस तरह के आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस

गांडो स्कूल टिकाउ इमारतों के निर्माण के मामले में आदर्श माना जाता है. जहां इमारत को ठंडा रखने के लिए हवादार बनाया गया है और इसके निर्माण में स्थानीय संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया है. स्थानीय संसाधन से मतलब सामग्री और श्रम दोनों ही स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होता है.

इस तर्ज पर इन्होंने पहला स्कूल 2001 में बनाया था. इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंनें आगे कुछ और परियोजनाएं तैयार की, एक लाइब्रेरी बनाई. उनके इस प्रक्रिया को देखकर पड़ौस के गांव भी प्रोत्साहित हुए और सामुदायिक स्तर पर काम करके उन्होंनें भी अपने गांवों में स्कूलों को निर्माण किया. उनके काम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले स्कूल के निर्माण से 15 साल बाद उन्हें बुरकिना फासो की राष्ट्रीय संसद से न्यौता मिला, इसके बाद फ्रांसिस ने देश की सीमा को लांघते हुए अफ्रीका के बेनिन, केन्या, माली, मोजांबिक में भी काम किया.विश्व स्तर पर वह यूरोप, अमेरिका, और एशिया में भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं.

क्या है प्रित्जकर प्राइज

यह आर्किटेक्चर की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है. हर साल यह किसी एक आर्किटेक्ट को उसके श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है. इस साल यानी 45 वां सम्मान पहली बार किसी अश्वेत अफ्रीकी को हासिल हुआ. केरे के लिए यह सम्मान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्होंनें अपनी कला के जरिए स्थानीय स्तर की भूमिका को अहमियत दी है. इसके अलावा उनकी डिजाइन में पर्यावरण और किफायत का बहुत ध्यान रखा जाता है.