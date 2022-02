दुनिया में बीते दिन मिले 22.59 लाख कोरोना केस, US ने दी मेक्सिको-ब्राजील न जाने की सलाह

नई दिल्ली. दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus cases in the World) का फैलना जारी है. दुनियाभर में बीते दिन 22.59 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. इस दौरान 19.36 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 6,186 लोगों की मौत हुई है. नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है. यहां 2.49 लाख केस मिले हैं. अमेरिका (US Covid Travel Restriction List) 1.69 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं, भारत 1.64 लाख मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है. इस बीच, अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने करीब 12 देशों में यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है. इन देशों में मेक्सिको, ब्राजील, सिंगापुर, इक्वाडोर, कोसोवो, फिलीपींस और पराग्वे सहित 5 अन्य देश सामिल हैं. अमेरिका ने ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से 15 दिसंबर के बाद इस लिस्ट में 60 से अधिक देशों को जोड़ा है.

कोरोना संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 1,185 मौतें भारत में हुई है. अमेरिका में 892 और फ्रांस में 178 लोगों की मौत हुई है. एक्टिव केस में अभी अमेरिका टॉप पर है. पूरी दुनिया में 7.32 करोड़ एक्टिव केस हैं. इनमें से अकेले 2.84 करोड़ अमेरिका में हैं. अब तक 37.54 करोड़ से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें 29.65 करोड़ ठीक हो चुके हैं. वहीं, 56.82 लाख ने जान गंवाई है.

दुनिया में कोरोना मामलों की स्थिति:-

मेक्सिको में रिकॉर्ड 12,521 नए केस मिले; 198 की मौत

मेक्सिको में सोमवार को कोरोना के रिकॉर्ड 12,521 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है. इस दौरान 198 लोगों ने जान गंवाई. महामारी की शुरुआत से अब तक यहां कुल 4,942,590 लोग संक्रमित हो चुके हैं. 306,091 लोगों की मौत हुई है.

कनाडा के PM कोरोना संक्रमित

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनके दो बच्चे भी संक्रमित हैं. ट्रूडो ने वैक्सीन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को खारिज कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा में अनिवार्य वैक्सीनेशन को लेकर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया था.

बांग्लादेश ने घटाया क्वॉरनटाइन का समय

बांग्लादेश ने मौजूदा संक्रमण की दर को देखते हुए कोरोना क्वॉरनटाइन होने की समय सीमा घटाते हुए 14 दिन के बजाय 10 दिन कर दी है. साथ ही दफ्तर ज्वाइन करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत के नियम में भी छूट दे दी गई है. बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में 12,813 नए केस सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है.पाकिस्तान के अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या बढ़ी

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में कोविड से संबंधित संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 45 दिनों में दोगुनी हो गई है. इसमें सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख को पार कर गई है. इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटों में कुल 7,978 नए कोरोना मामले निकले हैं और 29 की मौत हुई है. इनमें 16 शहरों में 10 फीसदी की दर से संक्रमण के मामले दर्ज किए गए.

जापान में व्यापक स्तर पर बूस्टर डोज की शुरुआत

जापान ने सेना द्वारा संचालित एक अस्थायी केंद्र में कोविड-19 टीकों की बूस्टर खुराक देने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है. संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी खुराक में हुई देरी की भरपाई के लिए जापान ने टीकाकरण रफ्तार बढ़ा दी है. टोक्यो में सैन्य संचालित केंद्र नवंबर अंत में बंद होने के बाद सोमवार को दोबारा खोला गया. यहां एक दिन में 15,895 नए संक्रमितों की पहचान हुई. (एजेंसी इनपुट के साथ)