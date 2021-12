38 देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, बेल्जियम में कोरोना नियमों के खिलाफ हिंसा

Coronavirus Omicron Variant in the World: नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 38 देशों में पहुंच चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, दो सप्ताह में अब तक किसी भी देश में इस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की मौत की खबर नहीं आई है. WHO के डायरेक्टर (इमरजेंसी) माइकल रयान ने कहा है कि बेहद ज्यादा म्यूटेशन वाला यह कोविड-19 स्ट्रेन कितना खतरनाक है, इसकी सही जानकारी मिलने में अभी कई सप्ताह लगेंगे.