Dead Woman Came Out of Coffin: दुन‍िया में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं. इस तरह की घटनाओं को देखकर और सुनकर न केवल हैरानी होती है बल्‍क‍ि इन पर व‍िश्‍वास करना भी उतना मुश्‍क‍िल होता है. ऐसा ही एक हैरान और चौंकाने वाला मामला साउथ अमेर‍िका के एक इक्वाडोर गणराज्‍य का सामने आया है जहां पर एक मह‍िला को डॉक्‍टरों ने मृत घोष‍ित कर द‍िया था. इस मह‍िला को उसके पर‍िजन सार्वजन‍िक कब्र‍िस्‍तान में दफनाने के ल‍िए लेकर पहुंचे तो अचानक ताबूत के भीतर से दस्‍तक (Dead Woman Came Out of Coffin) देने की आवाज आई.

ताबूत को जब खोलकर देखा तो मह‍िला जोर-जोर से हांफ रही थी और उनके ज‍िंदा होने से सब आश्‍चर्यचक‍ित रह गए. इसके बाद मह‍िला के ज‍िंदा उठ जाने से पर‍िजन उनको अस्‍पताल ले गए और 7 द‍िन तक अस्‍पताल के आईसीयू में भर्ती रखा. ज‍िसके बाद अब उनकी फ‍िर मौत हो गई. मह‍िला की पहचान 76 वर्षीय बेला मोंटोया के रूप में की गई है.

एनडीटीवी में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के अुनसार बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताब‍िक 76 वर्षीय बेला मोंटोया को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया था. उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के दौरान ताबूत को खटखटाकर परिवार के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया था. इक्वाडोर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेला मोंटोया को आघात के बाद 7 दिन तक अस्‍पताल में गहन देखभाल (ICU) में रखा गया था. बयान में कहा गया है कि अस्पताल में रहते हुए वह “स्थायी निगरानी” में रहीं.

ये भी पढ़ें- अंतिम संस्कार के दौरान ‘ज़िंदा’ हो गई महिला, ताबूत खटखटाकर आई बाहर, खौफ में आए रिश्तेदार !

मह‍िला के बेटे गिल्बर्ट बारबेरा ने एक स्थानीय समाचार पत्र से बात करते हुए कहा क‍ि इस बार मेरी मां की मृत्यु हो गई और मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि मोंटोया की 16 जून को मृत्यु हो गई थी और उन्हें सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाने से पहले उसी अंतिम संस्कार गृह में वापस ले जाया गया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मोंटोया कैटालिप्सी नामक बीमारी से पीड़ित थीं- जहां एक व्यक्ति दौरे का अनुभव करता है, होश हवास खो देता है और शरीर कठोर हो जाता है.

मोंटोया को 9 जून को मृत घोषित करने के बाद एक ताबूत में रखा गया और उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. करीब 5 घंटे अंदर रहने के बाद, महिला ने ताबूत पर दस्तक देकर अपने रिश्तेदारों को चौंका दिया था. लेक‍िन जब उसको खोलकर देखा गया तो वह होश में थीं ओर परिजनों ने उन्हें सांस लेने के लिए हांफते देखा.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महिला कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट में चली गईं- सांस लेने और दिल की कार्यक्षमता ने काम करना छोड़ द‍िया और पुनर्जीवन प्रयासों को लेकर रेस्‍पांस नहीं म‍िला. इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि की.

मोंटोया के बेटे, गिल्बर्ट रोडोल्फो बालबेरन मोंटोया ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनकी मां को सुबह करीब 9 बजे भर्ती कराया गया था और दोपहर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्हें कई घंटों तक ताबूत में रखा गया. लेक‍िन इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें मोंटोया को एक खुले ताबूत में लेटे हुए और जोर से सांस लेते हुए देखा जा सकता है. मोंटोया को स्ट्रेचर पर और एंबुलेंस में ले जाने से पहले पैरामेडिक्स आते और उनकी निगरानी करते देखे जा सकते हैं.