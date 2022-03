दुनियाभर में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए बदनाम हुआ यह देश, आपातकाल का ऐलान

सन सल्वाडोर. दक्षिण अमेरिकी देश अल सल्वाडोर (El Salvador Killings) ने देश में बढ़ते गैंगवार को लेकर आपातकाल (Emergency in El Salvador) का ऐलान कर दिया है. इस दौरान लोगों के नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी गई है. जनसंख्या के हिसाब से अल सल्वाडोर में सबसे अधिक संख्या में लोगों की हत्याएं (Highest Number of Killings in World) हो रही है. अकेले शनिवार को अल सल्वाडोर में 62 लोगों की हत्या की गई थी. जिसके बाद से मजबूरन अल सल्वाडोर की संसद को आपातकाल की मंजूरी देनी पड़ी है. अल सल्वाडोर दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के किनारे बसा देश है। इसकी सीमाएं ग्वाटेमाला और हॉण्डुरास से मिलती है.

संसद ने आपातकाल को दी मंजूरी

अल सल्वाडोर कांग्रेस के अध्यक्ष अर्नेस्टो कास्त्रो ने रविवार तड़के एक असाधारण सत्र के बाद कहा कि हम आपातकाल को मंजूरी दे रहे हैं. ये हमारी सरकार को सल्वाडोर के लोगों के जीवन की रक्षा करने और आपराधिकता का सामना करने की अनुमति देगा. अल सल्वाडोर में 2021 के दौरान 1,140 हत्याएं दर्ज की गई थी. ऐसे में प्रति 100,000 निवासियों पर औसतन 18 मौतों का आंकड़ा बैठता है. अल सल्वाडोर 1992 तक गृह युद्ध की वीभीषिका से जूझ रहा था. अब बढ़ती हत्याओं ने सरकार को परेशान कर रखा है.

अल सल्वाडोर में दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं

लगभग 65 लाख की आबादी वाले अल सल्वाडोर में दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं. 2015 में अल सल्वाडोर में प्रति 100000 लोगों पर 103 हत्याएं दर्ज की गई थी. यह आंकड़ा आबाजदी के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक है. आपातकाल के कारण पूरे देश में भीड़ इकट्ठा करने और सभाओं के लिए लोगों को जुटाने पर प्रतिबंध लग गया है.

इतना ही नहीं, आपातकाल में किसी भी नागरिक को बिना कोर्ट में पेश किए 72 घंटे से अधिक समय तक प्रशासनिक हिरासत में रखा जा सकता है. इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के कारण और हिरासत में लिए जाने पर वकील तक पहुंच के अधिकार को भी कम किया गया है.

राष्ट्रपति बोले- सभी गैंग लीडर्स को जेल में बंद करें

राष्ट्रपति नायब बुकेले ने आपातकाल की मंजूरी देने के बाद संसद के इस कदम की तारीफ की है. बुलेके ने ट्वीट किया कि आपातकाल के तहत प्रतिबंधों को संबंधित विभागों के जरिए जरूरी होने पर ही लगाया जाएगा. अधिकांश लोगों के लिए आम जनजीवन सामान्य रहेगा. आप सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि वह देश के सभी जेलरों को आदेश दे रहे हैं कि वे अपने सेल में गिरोह के कैदियों को चौबीसों घंटें बंद रखें.