Israel Protests: नए कानून पर भड़के इजराइली, सड़कों पर उतरे लोग, PM बेंजामिन पर भी लगा है आरोप

Israel Protests Against New Law Of Supreme Court: इजराइल आने वाले महीने मई के 5 तारीख को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मानाने जा रहा है, लेकिन इस ख़ुशी के माहौल के बजाय पूरे देश में विरोध की लहर चल रही है. दरअसल लाखों की संख्या में इजराइली नागरिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं. खबर आ रही है कि बेंजामिन सरकार के विरोध में हजारों संख्या में सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल की तयारी कर रहे हैं.

भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला कानून

दरअसल, बेंजामिन नेतन्याहू पिछले साल, 22 दिसंबर को फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री का पद संभाला था. तब से उनकी अगुवाई वाली सरकार पर, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए संसद द्वारा न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में परिवर्तन और न्यायिक फेरबदल का विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है. आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार का ये कानून उनके लोकतांत्रिक देश को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण व्‍यवस्‍था व संतुलन को खत्‍म कर देगा.

प्रदर्शनकारियों से भिड़ती हुईं इजराइली पुलिस. (AP)

नेतन्याहू के नए कानूनों के खिलाफ सड़कों पर जनता

लोगों का मानना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है. इससे देश में तनशाहवादी सरकार प्रणाली को जन्म होगा और लोकतंत्र की मौत हो जाएगी. सरकार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की परवाह किए बिना ही संसद में कानून को पारित कर दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने उस विधेयक को मंजूरी दी है, जो भ्रष्टाचार और हितों से टकराव के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे इजराइली नेता को शासन करने से अयोग्य करार दिए जाने से बचाएगा.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नए कानून का विरोध करते हुए. बेंजामिन ने रविवार को रक्षा मंत्री को बर्खास्त किये जाने के विरोध में हाईवे पर बोन-फायर करके सड़क जाम करते हुए. (AP)

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध के दौरान, सड़कों पर बैठ कर, इजराइल के झंडे को अर्धसैनिक के सामने लहराते हुए एक युवती. (AP)

ये भी पढ़ें- चर्चित हस्तियों के Twitter खातों पर ब्लू टिक हुआ बहाल, सचिन-कोहली सबको मिला वेरिफिकेशन बैज

सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण चाहती है बेंजामिन सरकार

लोगों का मानना है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता छीनकर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाना चाहती है. लिहाजा हमारे पास विरोध-प्रदर्शन के सिवा कोई चारा नहीं बचा है. 22 अप्रैल से ही इजराइल में जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उत्तरी हुई है. इजराइल की एक न्यूज़ चैनल कि मानें तो, उनकी एक सर्वे के अनुसार, 53% लोगों का मानना है कि बेंजामिन सरकार की ये नई कानून देश को काफी नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की ये नई कानून और लोगों की प्रदर्शन ने इजराइल में एक तरह से घरेलू संकट को जन्म दे दिया है.