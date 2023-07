टोक्यो: रामायण में मारीच के सोने का हिरण बनने का जिक्र आता है. इसी तरह इच्छाधारी नागिन और महिषासुर के भैंस में बदलने का प्रसंग भी हमारे पुराणों में आते हैं. अक्सर जब लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं तब भी हम कहते हैं कि इतनी जल्दी उसने अपना असली रूप दिखा दिया. खुद को सुंदर दिखाने के लिए भी लोग अनेकों प्रयास करते हैं, हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक विदेशी महिला ने खुद को बार्बी डॉल की तरह दिखाने के लिए ना जाने कितनी बार ऑपरेशन करवाए.

लेकिन जापान की यह कहानी इन सभी कहानियों से अलग है, यहां पर एक शख्स ने अपने कुत्ते से वफादारी की उम्मीद नहीं की बल्कि वह खुद ही एक वफादार कुत्ते में तब्दील हो गया. सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे लेकिन यह पूरी तरह से हकीकत है कि एक जापानी शख्स ने 20 लाख येन (A$22,000) खर्च करके खुद को कुत्ते में तब्दील कर लिया है, उनका नाम टोको रखा गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार जापानी कंपनी ज़ेपेट, जो टीवी विज्ञापनों और फिल्मों के लिए पोशाक बनाती है, उसने आदमी के लिए अति-यथार्थवादी कुत्ते की पोशाक बनाई है और इसे तैयार करने में उन्हें 40 दिन लगे. कंपनी मूर्तियां, बॉडी सूट, 3-डी मॉडल आदि बनाने में माहिर है.

इंसानी कुत्ते का वीडियो दस लाख लोगों ने देखाकंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मॉडल को कुली कुत्ते की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से असली दिखता है और चार पैर पर चलता है. ‘I want to be an animal’ नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले शख्स ने इससे जुड़ा वीडियो अपलोड किया है. इस चैनल के 31000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और इस वीडियो को करीब 10 लाख लोगों ने देखा है. यह वीडियो एक साल पहले बनाया गया था लेकिन हाल ही में इसे अपलोड किया गया है. वीडियो की शुरूआत में लिखा हुआ आता है, “मेरे बचपन का जानवर बनने का सपना साकार हुआ और मैं एक कुली बन गया.”

वीडियो में देखा जा सकता है कि टोको गले में पट्टा डाले सैर पर निकला है और उसे दूसरे जानवरों की तरह ही ज़मीन पर लोट लगाते हुए देखा जा सकता है.

अजीब ना लगे इसलिए छिपाई असली पहचानपिछले साल, टोको ने डेली मेल से बातचीत में बताया था कि वह क्यों उसने एक मानव कुत्ता बनने का फैसला लिया. उसने कहा कि, मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को मेरे इस शौक के बारे में पता चले, खासकर उन लोगों को जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्हें लगेगा की यह एक अजीब शौक है, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता हूं. मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों कॆ बताऊं लेकिन मुझे डर है कि वह मुझे अजीब समझेंगे. उन्होंनें एक और साक्षात्कार में माना था कि मेरे दोस्त और परिवार यह जानकर बहुत हैरान थे कि मैं जानवर बन गया. अब भले ही लोग कितना भी टोकें लेकिन जापानी शख्स टोको बनकर खुश हैं.