पेरिस. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को कहा कि भुगतान प्रणाली ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) के इस्तेमाल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच सहमति बनी है. जिसके बाद अब यहां इसका उपयोग किया जा सकेगा और भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा. पीएम मोदी ने फ्रांस एक कला केंद्र में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर के पास यूपीआई का उपयोग कर रुपये में भुगतान कर सकेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि ‘भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के इस्तेमाल को लेकर फ्रांस के साथ एक समझौता हुआ है. इसकी शुरुआत एफिल टॉवर से की जाएगी और अब भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर में यूपीआई प्रणाली के जरिए रुपये में भुगतान कर सकेंगे.’ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) ने PM नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर (Grand Cross of the Legion of Honor) से सम्मानित किया. यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है. पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे की 10 अहम बातें ये हैं:

वर्ष 2022 में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने फ्रांस की तेज और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली ‘लायरा’ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. अब फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो सकता है.

‘मोदी, मोदी’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों या महीनों में फ्रांस में महान तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी.

मोदी ने कहा कि फ्रांस ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दीर्घकालिक पांच साल का वीजा देने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि ‘आज हर रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भारत एक उज्ज्वल स्थान है. अब आप भारत में निवेश करें. यही उपयुक्त समय है. जो लोग जल्दी निवेश करेंगे, उन्हें उसका लाभ मिलेगा.’

पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ कम से कम चार दशक पुराने अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी याद किया जब वह 1981 में अहमदाबाद में ‘एलायंस फ्रैंकेइस सेंटर’ के पहले सदस्य बने थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘फ्रांस से मेरा लगाव काफी पुराना है, और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता. लगभग 40 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में फ्रांस का एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया गया था और उसी केंद्र के पहले सदस्य आज आपसे बात कर रहे हैं.’

मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी और विविधता की जननी है. उन्होंने कहा कि ‘यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. भारत में 100 से अधिक भाषाएं, 1,000 से अधिक बोलियां हैं. इन भाषाओं में प्रतिदिन 32,000 से अधिक अखबार प्रकाशित होते हैं.’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है, जहां भारत किसी भी अवसर को जाने नहीं देगा. फ्रांस की अपनी यात्रा के पहले दिन के अंत में पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज, दुनिया नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय फ्रांस दौरे पर हैं. वह पारंपरिक बैस्टिल डे सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे और प्रमुख नए रक्षा सौदों पर चर्चा करेंगे.

भारत फ्रांसीसी हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है. पीएम मोदी ने 2015 में पेरिस की यात्रा के दौरान 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक सौदे की घोषणा की थी. जिसकी कीमत उस समय लगभग 4 अरब यूरो (4.24 अरब डॉलर) थी. वह इस यात्रा के दौरान अत्याधुनिक विमानों के 26 अन्य समुद्री संस्करणों की खरीद के साथ-साथ तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के सौदे की घोषणा कर सकते हैं.