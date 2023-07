मास्को. इन दिनों अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का जिक्र आता है तो ध्यान सिर्फ यूक्रेन युद्ध की ओर ही जाता है. लेकिन यह खबर कुछ अलग हटकर है. इस बार रूस के राष्ट्रपति एक अजीबो गरीब स्थिति में फंस गए थे, अब उस स्थिति का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. दरअसल एक दुल्हन राष्ट्रपति के साथ फोटो लेना चाहती थी. फोटो की तो क्या कहें लेकिन उस वक्त का वीडियो जरूर अब वायरल हो रहा है.

RT ने अपने ट्विटर पेज पर वीडियो के लिए लिखा है, क्रोन्सताद की यात्रा के दौरान पुतिन का एक अजीबोगरीब स्थिति से सामना हुआ, जो लोग राष्ट्रपति के साथ तस्वीर लेना चाहते थे उसमें एक दुल्हन भी थी.

During a visit to Kronstadt, Putin had a peculiar encounter. Among the people who wanted to take a picture with the president was a bride pic.twitter.com/KrOL2Y4roE

— RT (@RT_com) July 23, 2023

पोस्ट करने के बाद इस वीडियो को ट्विटर पर करीब 44,000 बार देखा गया है, वहीं लोगों ने इस पर कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, “कितना अच्छा है कि लोगों को पुतिन के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला….”

जहां एक कमेंट में दुल्हन को सौभाग्यशाली बताते हुए, पुतिन की तारीफ में कसीदे गढ़े गए और उन्हें रूस का सबसे मजबूत, बहादुर, सुंदर और साहसी नेता बताया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि वह बहुत अच्छे दिल के व्यक्तित्व हैं जिनके नेतृत्व में रूस एक महान देश बना है और यह याद रखने वाला दिन है.

एक और यूजर ने लिखा, ‘मैं भी अपनी शादी के दिन ऐसा ही कुछ चाहती हूं, एक युद्ध अपराधी के साथ तस्वीर.’ एक यूजर ने लिखा, “जितना चाहें ज़ेलेंस्की की नकल कर लें, किसी को भी समझ आ सकता है कि पुतिन के लिए ऐसा बर्ताव रखना स्वाभाविक नहीं है. यह साफ तौर पर प्रचार है. जबकि ज़ेलेंस्की असली हैं, आपका ज़ार नकली है.”

रूस ने पिछले सप्ताह सोमवार (17 जुलाई) को घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले उस समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जिसने यूक्रेनी अनाज के निर्यात की अनुमति दी थी. जुलाई 2022 में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस बात की घोषणा की थी कि मॉस्को समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे ने यूक्रेन को समुद्र के रास्ते अनाज निर्यात करने की अनुमति दे दी थी. यही नहीं रूस ने यूक्रेन पर काला सागर अनाज कॉरिडोर का उपयोग लड़ाई के मकसद को पूरा करने का आरोप भी लगाया है.