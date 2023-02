Turkey-Syria Earthquake: मरने वालों की संख्या होगी 20 हजार के पार! तुर्की-सीरिया में आई तबाही पर WHO ने चेताया, कही यह बात

WHO ने कहा कि तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या आठ गुना तक बढ़ सकती है. मौजूदा समय में मौतों का आंकड़ा 3,800 है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मरने वालों या घायल होने वालों की संख्या अगले हफ्ते में काफी बढ़ जाएगी.

इस्तांबुल. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने कहा कि तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या आठ गुना तक बढ़ सकती है. मौजूदा समय में मौतों का आंकड़ा 3,800 है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भूकंप से मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो सकती है. WHO ने बताया कि ऐसे भीषण भूकंपों में अक्सर शुरुआती मौतों की संख्या में आठ गुना बढ़ोतरी देखी जाती है. WHO ने जब ये आशंका जताई तब मौतों का आंकड़ा 2,600 था. तुर्की में सोमवार सुबह पहला बड़ा भूकंप आया और उसके बाद लगभग 12 घंटे बाद एक दूसरा ताकतवर भूकंप आया. WHO की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बचावकर्मी कड़ी ठंड के मौसम में मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं. बचाव प्रयासों में मदद के लिए दुनिया भर के देशों ने सहयोग करने के लिए कदम बढ़ाया है.

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने कहा कि तुर्की और सीरिया में गाजियांटेप शहर के पास 17.9 किमी. (11 मील) की गहराई पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो तुर्की में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे भीषण भूकंप है. इसने पूरे देश को लगभग दो मिनट तक हिलाकर रख दिया. यूएसजीएस ने कहा कि दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 थी और इसका केंद्र कहारनमारस प्रांत के एल्बिस्तान जिले में था. बहरहाल डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की के भूकंप में मरने वालों की संख्या, मौजूदा मौतों की संख्या के आठ गुना तक बढ़ने की संभावना है.

Turkey-Syria Earthquake: 3 बड़े भूकंप और पलक झपकते ही चली गई 4000 लोगों की जान, जानें तुर्की-सीरिया में तबाही के 10 बड़े अपडेट

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम हमेशा भूकंप के साथ एक ही चीज देखते हैं. दुर्भाग्य से मरने वालों या घायल होने वालों की संख्या की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, आने वाले हफ्ते में ये काफी बढ़ जाएगी. बहरहाल डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि ठंड के इस खतरनाक मौसम में कई लोगों बेघर हो सकते हैं, जो खतरों को और भी बढ़ाता है. तुर्की और सीरिया में हजारों इमारतें इन भूकंपों के झटकों से मिनटों में धराशायी हो गईं. सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शोयर किए गए कई वीडियो दिखाई दिए, जिनमें तबाही का आलम सामने आया. बहुत सी सड़कें नष्ट हो गई हैं और दोनों देशों से आ रही तस्वीरों में जहां तक नजर जा सकती है, वहां तक मलबे के बड़े-बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं.