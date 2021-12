WHO की चेतावनी- ओमिक्रॉन और डेल्टा के कारण दुनिया में आ सकती है कोरोना की सुनामी

WHO Warns over Covid-19 Omicron and Delta Variant: डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में नए मामले 39 फीसदी बढ़कर करीब 14.8 लाख हो गए. अकेले अमेरिका में 34 फीसदी वृद्धि के साथ 11.8 लाख से अधिक मामले हो गए. अफ्रीका में नए मामलों में सात फीसदी बढ़ोतरी के साथ संक्रमितों की संख्या करीब 2,75,000 हो गई. नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संबंधित जोखिम बहुत ज्यादा बना हुआ है.