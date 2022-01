रोबोट है तो मुमकिन है! जर्मनी में बीमार बच्चे ने घर बैठे 'अवतार' की मदद से अटेंड की क्लास

Robot goes to school for ill boy in Germany: तकनीक ने इंसान के जीने का अंदाज बदल दिया है. परेशानी कैसे भी क्यों ना हो विज्ञान के पास हर मर्ज का इलाज है. जर्मनी में एक बच्चा बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा था लेकिन वह क्लास मिस नहीं करना चाहता था इसलिए इस बच्चे की जगह एक रोबोट 'अवतार' को स्कूल भेजा गया. यह रोबोट क्लास में जोशुआ के स्थान पर बैठने लगा और इसकी मदद से वह अपने दोस्तों के साथ बात और पढ़ाई करने लगा.