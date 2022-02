4 मार्च को चांद से टकराएगा यह रॉकेट, वैज्ञानिकों का दावा- यह चीन का "5-T 1", बीजिंग ने कहा...

Rocket To Crash Into Moon On March 4: पृथ्वी से छोड़ा गया एक रॉकेट 4 मार्च को चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है. पहले यह दावा किया गया था कि यह एलन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट है जो चांद से टकरा सकता है. लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि यह चीन का स्पेस कबाड़ है. लेकिन अब चीन ने इस बात से इनकार किया है कि यह स्पेस कबाड़ उसका है.