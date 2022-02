Russia Ukraine Conflict: रूस के पास है बमों का 'बाप', दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली बम के बारे में जानिये

Russia Ukraine Conflict: नई दिल्‍ली. यूक्रेन (Ukraine) पर रूस (Russia) की ओर से गुरुवार को हमले शुरू कर दिए गए हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने गुरुवार को यूक्रेन (Russia Ukraine War) में सैन्य अभियान की घोषणा की. साथ ही अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे. पुतिन ने कहा कि यह हमला पूर्वी यूक्रेन (Russia Ukraine Crisis) में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी था. रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों से हमले (Russia Bombing Ukraine) किए जा रहे हैं. यूक्रेन में कई जगह धमाकों की आवाज सुनी जा रही है. इस बीच क्‍या आप जानते है कि रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर बम मौजूद है. इसका नाम फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (Father of All Bombs) है.

कुछ ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली इस बम (Most Powerful Bomb) को भी तैयार रखने के आदेश जारी किए हैं. ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वह यूक्रेन के खिलाफ इसे इस्‍तेमाल कर सकते हैं. यह बम बेहद शक्तिशाली है, जो बड़े स्‍तर पर तबाही मचा सकता है. इस फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (Russian Powerful Bomb) के बारे में कहा जाता है कि यह छोटे-छोटे परमाणु बमों के बराबर ही तबाही मचाता है. आइये जानते हैं दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली बम के बारे में…

पल भर में तबाही मचाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब

कहा जाता है कि रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (Father of all Bomb) अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब से भी अधिक घातक है. इसका असली नाम एविएशन थर्मोबेयरिक बॉम्‍ब ऑफ इंक्रीज्‍ड पावर (Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power) है. इसे रूसी सेना ने 2007 में विकसित किया था. इसका कुल वजन 7100 किलोग्राम है. यह बेहद घातक और विनाशक विस्‍फोटक ले जाने में सक्षम है. जब इसे गिराया जाता है तो इससे 44 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है. इससे बेहद बड़ा इलाका पल भर में तबाह हो जाता है.

हवा से ऑक्‍सीजन लेकर बनता है विनाशक

रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (Father of All Bombs) या ATBIP दुश्‍मन पर वार करने से पहले हवा में मौजूद ऑक्‍सीजन का इस्‍तेमाल अधिक शक्तिशाली विस्‍फोट के लिए करता है. इसका पहली बार टेस्‍ट 11 सितंबर 2007 को किया गया था. इसका प्रभाव एक छोटे परमाणु बम की तरह होता है. जब यह बम फटता है तो बहुत अधिक तापमान या ऊर्जा निकलती है. ऐसे में यह पारंपरिक बमों की तुलना में कहीं अधिक स्‍तर पर तबाही मचाता है.

अमेरिका के MOAB से अधिक विनाशक है ATBIP

रूसी सेना के मुताबिक फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब आकार में अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब से छोटा है. लेकिन यह उससे दोगुना अधिक विनाशक है. दरअसल इससे मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब की तुलना में बहुत अधिक ब्‍लास्‍ट होता है. अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब 11 टन टीएनटी की ऊर्जा उत्‍पन्‍न करता है तो रूस का फादर ऑफ ऑन बॉम्‍ब 44 टन टीएनटी की ऊर्जा उत्‍पन्‍न करता है.

अमेरिका का ‘मदर ऑफ ऑल बम’

अमेरिका के पास बेहद शक्तिशाली गैर परमाणु बम है. इसे ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब’ (Mother of all bombs) कहा जाता है. इसका असली नाम जीबीयू-43/बी मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्‍लास्‍ट (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast) है. इसे अमेरिकी सेना ने साल 2003 में मैकएलेस्‍टर आर्मी एम्‍यूनिशन प्‍लांट में तैयार किया है. अमेरिका के पास ऐसे 15 बम हैं. मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब का कुल वजन 9800 किलोग्राम है और यह 9.18 मीटर लंबा है. इसमें बेहद शक्तिशाली और विनाशक विस्‍फोटक भरा जाता है.

मदर ऑफ ऑल बम में 8500 किग्रा विस्‍फोटक की क्षमता

अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (MOAB) में 8500 किग्रा विस्‍फोटक ले जाने की क्षमता है. मतलब अगर इससे कहीं पर वार किया जाएगा तो 8500 किलोग्राम विस्‍फोटक की ताकत से दुश्‍मन का नामोनिशान मिट जाएगा. इस बम की ताकत इतनी है कि जहां यह गिरता है, वहां 11 टन की ऊर्जा निकलती है. इसे ब्‍लास्‍ट यील्‍ड कहा जाता है. इससे कई किमी तक सबकुछ तबाह हो सकता है. इस बम का पहला टेस्‍ट 11 मार्च, 2003 को किया गया था. इसके बाद इस फ्लोरिडा में 21 नवंबर, 2003 को फिर टेस्‍ट किया गया था.

अमेरिका ने पहली बार ISIS पर गिराया मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब

अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्‍ब (Mother of All Bombs) इतना भारी और शक्तिशाली है कि इसे सामान्‍य लड़ाकू विमान या अन्‍य विमान से नहीं ढोया व गिराया जा सकता है. इसे अमेरिका के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान सी-130 हर्क्‍यूलिस से गिराया जाता है. अमेरिका ने पहली बार इस बम को 13 अप्रैल, 2017 को आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट ऑफ इराक (ISIS) पर गिराया था. इसे अफगानिस्‍तान के आचिन जिले में स्थित आईएसआईएस के आतंकी ठिकाने पर गिराया गया था. इसके दो दिन बाद अफगानिस्‍तान की सेना की ओर से जानकारी दी गई थी कि इस हमले में आईएसआईएस के 94 आतंकी मारे गए थे. इनमें बड़े आतंकी भी शामिल थे.