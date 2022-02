जिस चेर्नोबिल में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ, रूस की सेनाएं सबसे पहले उसी को कब्जे में लेने के लिए क्यों दौड़ीं?, जानिए वजह

Russia-Ukraine War and Importance of Chernobyl: सरकारी आंकड़ों में चेर्नोबिल हादसे (Chernobyl Tragedy) की वजह महज 31 मौतें ही दर्ज की गईं. लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, लंबी अवधि में इस हादसे के स्वास्थ्य पर हुए प्रभावों से करीब 4,000 लोग जान गंवा चुके हैं. वहीं चेर्नोबिल यूनियन ऑफ यूक्रेन (Chernobyl Union of Ukraine) की मानें तो हादसे के असर के कारण लंबी अवधि में ही करीब 8,45,000 लोगों की मौत हुई है.