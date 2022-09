चीन ने चांद पर खोज लिया नया खनिज, वहां खेती करने में मिलेगी मदद

New Mineral Discovered on The Moon: चेंजसाइट- (Y) चंद्र मेरिलाइट की श्रेणी में आता है, जो चंद्र चट्टानों और उल्कापिंडों में पाया जाने वाला खनिज है. 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान पहले सैंपल इकट्ठा किए जाने के बाद से मनुष्यों द्वारा पाया जाने वाला छठा नया खनिज है.











Follow us on