कोरोना के बाद एक और रहस्यमयी बीमारी का खतरा, कनाडा में 6 मरे, 50 से ज्यादा नए केस

टोरंटो. कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रांत (Canadian province of New Brunswick) में एक रहस्यमय बीमारी (Mystery illness outbreak) फैली हुई है. जिससे अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. दर्जनों लोग एक अज्ञात ब्रेन से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त हो चुके (falling ill to a unknown brain disease) हैं.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल 48 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं. कई लोगों ने अजीब बीमारी की वजह से भूलने और कन्फ्यूज हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है. लोकल अथॉरिटी ने भी अब इस रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के बारे जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. फिलहाल डॉक्टर्स भी इस बीमारी की वजह नहीं जान पा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मारे गए छह लोगों की उम्र 18 से 85 के बीच थी.

क्या है रहस्यमयी बीमारी के लक्षण

रिपोर्ट मंे कहा गया है कि पीड़ित लोगाें ने दिमाग में थकावट की शिकायत की है. ये बीमारी लोगों में चिंता, चक्कर आना, मतिभ्रम, दर्द, भूलने की बीमारी को बढ़ा रही है. लोकल अथॉरिटी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. बीमारी से प्रभावित एक लड़की ने बताया है कि उसे वही टीवी शो बार-बार देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वह नई जानकारी नहीं रख सकती. उसने अपनी मांसपेशियों पर भी नियंत्रण खो दिया.

कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी (PHAC) ने पिछले साल के अंत में इस क्षेत्र में असामान्य न्यूरोलॉजिकल मामलों के एक बड़े बैच के बारे में चेतावनी दी थी. एजेंसी ने शव परीक्षण की जांच करके शुरुआती जानकारी जुटाई है. PHAC ने कहा है कि न्यू ब्रंसविक प्रांत अब खुद जांच का नेतृत्व कर रहा है. संघीय एजेंसी की भूमिका इसमें सहायक होगी.

वहीं, रोगी सुरक्षा संगठन ‘ब्लड वॉच’ ने चिंता बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि अभी आगे नहीं पता कि कितने लोग इस रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं और कितने लोग मरेंगे. संगठन ने जोर देकर कहा है कि PHAC को जांच का नेतृत्व करना चाहिए. संघीय एजेंसी को तुरंत बीमारी के मूल कारणों को वजह तलाशनी चाहिए. साथ ही सभी वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान किसी भी राजनीतिक दखल से मुक्त होना चाहिए.