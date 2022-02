Video: 'रियल लाइफ हीरो', आग की लपटों में कूदकर शख्स ने बचाई 2 बच्चों की जान

A Man Saves Two Children From Burning Apartment: आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हीरो जान की बाजी लगाकर आग में फंसे व्यक्ति को बचाता है. ठीक फिल्मों की ही तरह रियल लाइफ में भी एक शख्स अपनी जान की परवाह न करते हुए आग की लपटों में फंसे दो बच्चों की जान बचाई है. यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना स्टेट (Arizona, United State Of America) की है, जहां 18 फरवरी को सर्दन एवेन्यू और गिल्बर्ट रोड के पास स्थित मेसा अपार्टमेंट में आग लग गई थी. इसका एक वीडियो (Viral Video) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और यूजर्स उस रियल लाइफ के हीरो की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

खिड़की का शीशा तोड़कर बचाई जान

खबरों के मुताबिक जब फायर ब्रिगेड के अधिकारियों (Fire Fighters) को मेसा अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली, तो वे फौरन मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फौरन आग बुझाना शुरू कर दिया, इसी दौरान उन्हें लगा कि एक अपार्टमेंट में दो मासूम बच्चे अब भी फंसे हुए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स आग लगे हुए अपार्टमेंट की खिड़की का शीशा तोड़ रहा है. साथ ही दमकल की टीम उसे कुछ निर्देश भी दे रही है. वह शख्स खिड़की का शीशा तोड़ने में कामयाब रहता है और वह फौरन खिड़की से अपार्टमेंट के अंदर जाता है और एक बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालता है. फिर वह बच्चे को दमकल अधिकारियों को सौंप देता है.

अधिकारियों ने मांगी मदद

लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था, वीडियो में फायर ब्रिगेड अधिकार जॉन फोरेस्ट अपने दूसरे बचावकर्मी से कहते हैं कि क्या वह शख्स बिल्डिंग में फंसी छोटी लड़की को भी सुरक्षित बाहर ला सकता है क्या? इसके बाद वह शख्स फिर से आग की लपटों में धधकती बिल्डिंग में फंसी 9 साल की बच्ची को भी बचा लेता है.

सुरक्षित हैं दोनों बच्चे

खबरों के मुताबिक, दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं, धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हुई थी, लिहाजा दोनों को फौरन नजदीकि अस्पताल में ले जाया गया. वैसे इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नही है.

पुलिस विभाग ने शेयर किया है वीडियो

फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमारत में आग लगने के समय वह शख्स अपनी कार में था. जब उसने मदद करने के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वह अपनी कार को छोड़कर बिल्डिंग पर चढ़ने लगा. इस वीडियो को मेसा पुलिस विभाग द्वारा बॉडीकैम से शूट किया गया था, जिसका फुटेज ऑनलाइन साझा किया गया.