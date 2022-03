तालिबान ने बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों की दफ्तर में एंट्री पर लगाई रोक

हालांकि The Ministry Of Promotion Of Virtue And Prevention ने सरकारी कर्मचारियों को गेट पर रोके जाने की खबर से इनकार किया है. मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद सादिक अकिफ ने कहा कि वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को पुण्य और उपाध्यक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश और सिफारिश के लिए रोका गया था.