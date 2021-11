पूर्व अफगानी जासूस-सैनिक ISIS-K में हुए शामिल, अब कैसे निपटेगा तालिबान?

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) की पूर्ववर्ती सरकार के खुफिया सदस्य इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खोरासान (ISIS-K) में शामिल हो गए. ये लोग तालिबान (Taliban) से लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट (Islamic State) का हिस्सा बने हैं. वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, खामा प्रेस ने कहा कि इस बात की जानकारी मिल रही है कि अफगानिस्तान में पिछली सरकार के खुफिया निकाय के सदस्य अब तालिबान से बचने और उसका विरोध करने के लिए ISIS-K से जुड़ रहे हैं.

वॉल स्ट्रीट के मुताबिक, पूर्व सुरक्षाकर्मी ज्यादातर अमेरिका द्वारा ट्रेंड किए गए अफगान जासूस (Afghan spies) हैं, जो अब उत्तरी अफगानिस्तान (Northern Afghanistan) में सक्रिय आतंकी समूह में शामिल हो रहे हैं. तालिबान के कब्जे के बाद से इसका विरोध करने वाला नॉर्दन रेजिस्टेंस ग्रुप (Northern resistance) एकमात्र समूह था. इसका नेतृत्व अहमद मसूद (Ahmad Masoud) और पंजशीर (Panjshri province) में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह (Amrullah Saleh) कर रहे थे. हालांकि, कुछ हफ्तों के बाद ही पंजशीर भी तालिबान के कब्जे में आ गया.

तो इस वजह से भी IS में शामिल हो रहे जासूस

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व अफगान जासूस सरकार के पतन के बाद आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा उन्हें तालिबान द्वारा बदला लेने का डर है और उन्हें चरमपंथी संगठन से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है. यही वजह है कि वे ISIS-K में शामिल हो रहे हैं, ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सकें और तालिबान से लड़ सकें. अफगानिस्तान में टारगेट कर होने वाली हत्याओं और बम विस्फोटों में तेजी देखी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंगरहार प्रांत टारगेट हत्याओं और बम विस्फोटों का सामना कर रहा है. इसमें से कई हमले ISIS द्वारा अंजाम दिए गए हैं.

अफगानिस्तान में बड़े हमले को अंजाम दे चुका है IS

अभी तक इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े 65 आतंकवादियों ने तालिबान के नेतृत्व वाले अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. इस महीने की शुरुआत में, तालिबान ने राजधानी काबुल (Kabul) में IS के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया. इस पर कई हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था. अनादोलु एजेंसी के अनुसार, IS ने कंधार में बड़े पैमाने पर आत्मघाती बमबारी का दावा किया. इसके अलावा नंगरहार और परवान प्रांतों में टारगेट किलिंग के साथ-साथ उत्तरी कुंदुज प्रांत में एक शिया समुदाय की मस्जिद में बड़े पैमाने पर आत्मघाती बम विस्फोट किया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए.