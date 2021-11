तालिबान के हाथ से फिसल रहा अफगानिस्तान, सभी प्रांतों में ISIS-K ने जमाए पैर

IS-K Expanding To All Afghan Provinces: तालिबान (Taliban) के आने के बाद इस्लामिक स्टेट(ISIS) के हमले भी तेजी से बढ़े हैं. ये संख्या 2020 में 60 थी, जो इस साल बढ़कर 334 हो गई है (Attacks of ISIS in Afghanistan). अमेरिका ने 20 साल तक चले युद्ध के बाद अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी कर ली है. जिसके बाद तालिबान ने देश पर कब्जा किया. वह खुद को एक सरकार के रूप में पेश करने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी तालिबान समाज के दूसरे तबके और महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों को कम करना जारी रखे हुए है.